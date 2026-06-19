花火大会に並ぶ飲食店の出店料をだましとった罪に問われている男の裁判で、熊本地裁は、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは、岐阜県岐阜市の解体業、伊佐地貴義被告47歳です。判決によりますと、伊佐地被告は2024年、熊本市で開催された江津湖花火大会で、キッチンカーの出店を考えていた50代の男性に「出店のとりまとめをしていて、3万円支払えば手続きを行う」と電話でウソを言い、現金3万円をだま