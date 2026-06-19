MLBのブリュワーズが日本時間19日に公式インスタグラムを更新。次戦ブレーブス戦に向けてアトランタへ移動する選手らのフォトを公開しました。その中でジェイコブ・ミジオロウスキー投手らがサッカーアメリカ代表のユニホームを着用して移動する様子も伝えています。ブリュワーズは、この日はホームでガーディアンズと戦いましたが、明日からアトランタでブレーブスと3連戦を行う予定です。そして球団公式インスタグラムでは、選手