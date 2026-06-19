岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は4日目を終えた。7R。深谷知広（36＝静岡）が渡辺雅也のきっぷのいい先行に応え、番手捲りで1着。3番手の簗田一輝と静岡ワンツーを決めた。深谷は「（渡辺）雅也が強かった。静岡3人で連係できたことがうれしかった。またこのステージを一つ、二つと上げていきたい。決勝で連係できれば。これが一歩になる」と最高の同県連係を喜んだ。初日、2日目と走り、3日目が休み。4日目から3連