木原官房長官と会談後、取材に応じる森衆院議長（右）と関口参院議長＝19日午後、衆院議長公邸衆参両院の正副議長は19日、皇族数確保に向けた皇室典範改正案の骨子案を大筋で了承した。判明した概要によると、主要2案の「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」と「皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」をいずれも特例法ではなく典範改正で対応する。養子対象者の年齢は「15歳以上」とし、皇位継承資格を付与