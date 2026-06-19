超大質量ブラックホール「いて座A*（エースター）」から吹く風を示した合成画像/NASA/Handout/Reuters（CNN）天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホール「いて座A*（エースター）」からガスが噴き出している証拠を、米大学の科学者らが発見した。いて座A*は過去50年以上の間、天文学界を戸惑わせてきた。物理法則によれば、すべてのブラックホールと同様に周りの物質をのみ込むだけでなく、その一部を風や細長く絞られた「ジェ