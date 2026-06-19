伊藤園は１９日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手のイラストをあしらった自動販売機６台を東京都台東区の浅草寺に新たに設置した。ポストシーズンを含む昨季の本塁打をモチーフにした。７月２０日まで期間限定で設置する。自販機で販売するのは「お〜いお茶」のペットボトル（６００ミリ・リットル、税込み２００円）のみで、ボトルのラベルにも大谷選手のイラストが描かれている。ポストシーズンを含め昨シーズン放った