京都タワーのキャラクターだった「たわわちゃん」（もへろんスタジオ提供）京都タワー（京都市下京区）のキャラクターとして20年間使用されていた「たわわちゃん」を無断改変され著作権を侵害されたとして、作者らが19日までに、タワーの運営会社「京阪ホテルズ＆リゾーツ」に約300万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。1日付。原告は、滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」も制作したイラストレーターもへろん氏と