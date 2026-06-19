北海道江別市で2024年、千歳市の大学生長谷知哉さん＝当時（20）＝を集団暴行し死亡させたとして、強盗致死などの罪に問われた6人のうち、当時16歳だった少年の裁判員裁判が19日、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれ、検察側は懲役10年以上15年以下の不定期刑を求刑した。6人中、公判が始まっている3人の求刑が出そろった。いずれも25日に判決が言い渡される。強盗致死罪の法定刑は死刑か無期懲役（現・無期拘禁）。検察側