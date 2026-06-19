6月18日、NHKの林田理沙アナウンサーが、年下の音楽家と再婚していたことが「NEWSポストセブン」で報じられた。NHKの看板アナとして活躍する林田アナだが、私生活では“苦難”も経験していたようだ。林田アナは2022年に一般男性と結婚するも、2024年に離婚。今回、新たなパートナーの存在が取りざたされたのだ。「6月7日の『スポーツニッポン』で、林田アナの再婚と第1子妊娠が報じられていました。今回の『NEWSポストセブン』