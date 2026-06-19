6月19日までに、俳優の瀬戸康史が自身のInstagramを更新。インスタライブで見せた姿が話題となっている。瀬戸は、《お知らせです！》と題して、インスタライブを配信。《今年もイベント開催します！》と続け、8月にファンミーティングを開催することを報告した。ファンにとっては嬉しい発表となったが、ライブ中の瀬戸の様子にファンは釘付けになっていた。「ライブ配信では、黒のTシャツを着てラフな装いで登場した瀬戸さん。