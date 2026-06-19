《ガンダムSEED見てた人は玉置成実さん刺さるよね。現在38歳になって印象変わってたよね。美魔女で最強になったと思うよね》6月18日、あるユーザーがXに投稿したそんなポストが話題となっている。「ユーザーが、シンガーで女優の玉置成実さんの近影3枚とともに冒頭のポストをしたところ、19日現時点で158万回を超えるインプレッションを記録しています。玉置さんといえば、14歳だった2003年に『Believe』で歌手デビュー。同曲