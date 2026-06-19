売るのか、買うのか。迷走するメッツの現在地が、また浮き彫りになった。米メディア「ヘビー」は１８日（日本時間１９日）、ニューヨーク・メッツがデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手（２９）を今オフのＦＡ市場で獲得する可能性が浮上していることを報じた。メッツは同日時点で３４勝４１敗。ナ・リーグ東地区の最下位に沈み、８月３日午後６時（日本時間４日午前７時）のトレード期限を前に、劇的な反転がなけれ