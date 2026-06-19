平塚競輪Ｆ?「オッズパーク杯」は１９日に開幕し、９Ｒでは売り出し中の猿楽楓樹（２５＝岡山）が人気に応えて１着スタートを切った。初手中団から打鐘で仕掛け、鐘２センターで出切ってそのまま押し切った。スケールの大きさを感じさせる圧巻の強さだった。３車で出切ってから「流すのが早くて、ホームで３番手の堤洋さんが絡まれてしまった」ことを反省点に挙げたが、結果はライン３車で上位独占。番手の浜田浩司と３番手の