【モデルプレス＝2026/06/19】元TBSでフリーアナウンサーの枡田絵理奈が6月19日、自身のInstagramを更新。3つの手作り弁当を公開した。【写真】40歳元TBS美人アナ「素敵なアイデア」簡単に作れるベイマックスのビンゴライス弁当◆枡田絵理奈、ベイマックスのビンゴライス公開枡田は「ベイマックスのビンゴライス」とつづり、ディズニー映画のキャラクター・ベイマックスを象った白米が乗せられた3つの弁当を公開。「ビンゴライスと