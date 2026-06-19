【モデルプレス＝2026/06/19】木村拓哉が、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を8月12日にリリースすることを発表。あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。【写真】木村拓哉「大胆」「びっくりした」雰囲気ガラリのヘア◆木村拓哉、移籍後初のアルバムアルバムタイトルにも掲げられた「Checkpoint」には、常に第一線を走り続けてきた木村自身が、改めて“現在