【モデルプレス＝2026/06/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた内田金吾が6月18日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開した。【写真】「今日好き」出身イケケメン「めちゃくちゃ新鮮」初ハイトーンで雰囲気ガラリ◆内田金吾「初ハイトーン」イメチェン姿披露内田は「初ハイトーン 1週間くらいだったかな〜」とつづり、屋外で撮影し