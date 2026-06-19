サッカーW杯サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が開催中。日本代表はグループリーグ第2節のチュニジア戦を20日（日本時間21日）に控える。この大会では、日本代表サポーターが現地で試合後にゴミ拾いを行い、海外メディアでも称賛されるなど大きな話題に。国際サッカー連盟（FIFA）も称え、他国のファンにもその活動が広まる場面も見受けられる。そんな中、ドイツでは「日本との月イチ親善試合を開催へ」などとジョーク