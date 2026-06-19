アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名しました。これまで原油高騰に翻弄されてきた名古屋のガソリンスタンドやクリーニング店からは、状況の好転を望む声が上がりました。 ■「価格は下がるんじゃ」戦闘集結に期待高まる 名古屋市中区のガソリンスタンド『タカラ石油』。19日、レギュラーガソリンはリッター155円でした。客ら：「もう少し安くなってほしいというのは、たぶん皆さんの希望