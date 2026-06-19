交流戦を終えて、リーグ戦が2026年6月19日から再開する。そんな中、これ以上負けられない状況に追い込まれているのがDeNAだ。交流戦は5勝13敗と大きく負け越し。借金10にふくらみ、V奪回どころかCS進出も不透明になっている。球団OB「再び暗黒時代に逆戻りしないか心配ですね」昨年は圧倒的な強さでリーグ優勝を飾った阪神に大差をつけられたが、2位でCSに進出。今年は優勝候補に挙げる識者の声があった。4月終了時点で13勝13敗と