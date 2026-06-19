谷原七音 若手俳優の谷原七音が、6月22日発売の『JUNON』８月号で人生初となる金髪姿を披露した。【写真】谷原七音、金髪姿を披露（全身）新たな出演作品を控えて大胆なヘアチェンジを行った谷原のサロンでのブリーチ現場にジュノン編集部が急行し、ドキドキの変身の瞬間に完全密着。「応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたかった」と語る谷原。今回、新しい作品を前に谷原が金髪になるという機密情報を入手