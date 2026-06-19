2026/27シーズンに向けた新ユニフォームがお披露目J1鹿島アントラーズは6月19日、2026/27シーズンで着用する新ユニフォームデザインを発表した。新ユニフォームのコンセプトは「NEXT TEN」。Jリーグと天皇杯の二冠を達成し、世界一をかけた舞台で戦った2016シーズンのユニフォームからインスパイアされている。クラブ創設35周年という節目を迎える新シーズンに向け、「あの悔しさから十年」「世界を獲りにいく十年」として、新