静岡県が移転を計画している「新県立中央図書館」をめぐり、新たなコンセプトなどについて協議する有識者会議が19日、行われました。新県立中央図書館をめぐっては、およそ100億円の財源不足が判明し計画の見直しが進められています。19日、2回目の有識者会議が開かれ専門家による協議が行われました。この中では、新県立中央図書館のコンセプトは県の情報拠点としての機能や交流の場としての機能を目指すとし、書籍をデジタル化し