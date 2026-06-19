太陽の光に当たることができない難病を患う5歳の男の子の母親が息子を主人公にした絵本をつくりました。絵本に込めた思いを地元・浜松市の中学生に伝えました。おととい6月17日、浜松市浜名区の中学校。（記者）「海陽君こんにちは」（新貝 海陽君5歳の母･真夕さん）「こんにちは。お願いします」母親と訪れたのは浜松市に住む新貝海陽君5歳です。太陽に当たれない難病「色素性乾皮症」と闘っています。（母･真夕さん）「13冊でよ