◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（１９日・神宮）広島の佐藤啓介内野手が「１番・一塁」でラインアップされた。昨年１０月３日のヤクルト戦（マツダ）以来のスタメンで１番はプロ初めて。３年目の２５歳。２度の２軍降格を経て、この日に１軍復帰。５月２９日に出場選手登録を抹消されて以降、２軍１１試合で打率３割２分６厘（４３打数１４安打）、２本塁打、７打点をマークしていた。チームは、交流戦で５勝１２敗１分