知床沖の観光船沈没事故で、おととい禁錮5年の判決が言い渡された運航会社社長の桂田精一被告が、きょう午後4時ごろ保釈されました。【映像】保釈され深々と頭を下げる桂田被告（実際の様子）業務上過失致死の罪に問われていた運航会社社長の桂田精一被告におととい、釧路地裁は検察の求刑通り禁錮5年の判決を言い渡しました。桂田被告は判決を受け保釈が取り消され、勾留されていました。弁護側は即日控訴し保釈を申請し