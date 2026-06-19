日本サッカー協会元会長（現相談役）の川淵三郎氏（89）が19日、ZOZOマリンスタジアムのロッテ―楽天戦の始球式を務めた。年齢と同じ「89」の背番号に、ロッテ監督と同じ「SABURO」の背ネーム。マウンドからワンバウンドでホームに白球を届け、スタンドからは大きな拍手が注がれた。投球後にはサブロー監督から花束が贈られた。試合はオフィシャルスポンサーである株式会社スズケンの冠協賛試合「建築工房櫓PRESENTS心を