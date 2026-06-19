中東情勢の影響でシンナーの供給不安が続くなか、政府は工務店などがメーカーから直接購入できる仕組みを導入すると発表しました。【映像】「よりきめ細かな対応を期待」赤沢大臣が対策を発表赤沢経産大臣「直接ですね、シンナーメーカーから届けるということで、よりきめ細かな対応ができるものと期待をしております」シンナーをめぐっては中東情勢悪化の影響で供給の混乱が続き、政府は3日から原料となるトルエンなどの供給