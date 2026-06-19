6月18日に阿波市で、パトカーに車を衝突させ逃走した公務執行妨害の容疑者らについて、警察はグループの1人とみられる男を逮捕、1人から任意で話を聞いています。しかし全部で4人とみられるグループのうち残る2人はいまだ見つかっておらず、今も警察による捜索が続いています。 警察によりますと、18日午後2時50分ごろ、香川県警から徳島県警へ「不審車両が徳島県に入った」と連絡がありました。 連絡