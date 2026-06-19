川崎市のコンビニ店で万引きをした女子大学生に対し、「前科がつくよ」などと言い現金を脅し取ったとして、店長だった男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子望月彰容疑者（53）は4月、店長を務めていた川崎市多摩区のコンビニ店で万引きをした女子大学生から、現金10万円を脅し取った疑いがもたれています。警察によりますと、望月容疑者は店内の防犯カメラで万引きを確認した後、女子大学生をバックヤードに