5月に新規開業したばかりの山崎誠士師（41＝川崎）が19日の川崎5R（ダート2000メートル、10頭立て）を2番人気アイビーブリッツ（牡5、父カレンブラックヒル）で勝ち、7戦目で初勝利を挙げた。ここまで2着が3回。ようやく手にした初勝利に「勝ててホッとしている。（騎手時代に）自分が乗っていた馬で初勝利を決めることができて運命を感じている。（調教師デビューしてから）緊張はしていなかった。2着が続いて悔しいなと思っ