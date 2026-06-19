AKB48が8月19日にリリースする68枚目シングル「好きish」のビジュルが19日、公開された。同シングルのセンターは“顔面重要文化財”とも称される19期生伊藤百花（22）。渡辺麻友さん以来12年ぶりに2作連続センターを務める。「好きish」のメインビジュアルは、ピンクを基調としたガーリーでポップな世界観となっている。伊藤ら選抜メンバー16人が、いつもとイメージの違うメイクやヘアスタイル、そして夏らしいパステルカラーの衣