可愛すぎる帽子コーデを披露したわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で13万7000回再生を突破し、「絶妙な小ささw」「目釣り上がってるの好きw」「めちゃくちゃ笑いました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：試しに『犬の帽子』を買ってみた結果→被せてみると、サイズを間違えていて…思っていたのと違う光景】 犬用の帽子を買ってみたら… TikTokアカウン