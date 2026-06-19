ヤクルト本社は7月6日、「オレンジジュース（200㎖）」の販売を再開する。天候不順を主因とするオレンジ果汁の調達難により、2024年3月から販売を休止していた。同商品はオレンジ濃縮果汁を使用した100％オレンジジュース。子どもから大人まで飲みやすい、やさしい酸味と甘さが特長で、ナチュラルな果汁感が楽しめる。販売チャネルはヤクルトレディによる訪問販売のほか、スーパーマーケットなどの店頭、自動販売機。