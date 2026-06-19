ローソンは6月9日から8月31日まで、全国約1万4000店舗（ローソンストア100除く）で食品ロス削減プログラム「FOOD GOOD SMILE」の寄付施策第3弾を実施している。値引きシールが貼付されたおにぎり、寿司、弁当を購入すると、1個につき1円分を寄付として集計し、その金額相当分のおにぎりを食事支援が必要な子どもたちへ届ける。同プログラムは、「おトクを選べば、みんなが笑顔に。」をコンセプトに展開。AIの値引き推奨により