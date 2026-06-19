日本酒の話題です。消費の落ち込みなどから県内の酒蔵はピーク時の半数以下にまで減っています。こうした中、日本酒をテーマにしたイベントが能代市で開かれ、参加した人たちが「まちに酒蔵があるということ」について考えました。能代市の中心部。酒店だった建物を改装した、飲食店などが入るビルです。この日、オープン4周年を記念して行われたのは、絞ったばかりの日本酒の試飲会。来場者「おいしいです。待