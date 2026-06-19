日本アイスクリーム協会は6月9日、都内で創立60周年記念式典を開催した。祝賀会には業界関係者260人が出席し、60年の歩みを振り返るとともに、今後の発展に向けた決意を新たにした。中島英樹会長は、1966年の協会設立当時約510億円だった市場規模が25年度に6631億円に達したと紹介。近年は原材料費や物流費、人件費の上昇が続くが、「設備投資や品質向上、高付加価値商品の開発など会員各社の絶え間ない努力に支えられている」