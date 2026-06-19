日本乳業協会は6月8日、第7回「ミルクの未来を考える会」を都内で開催した。日本スナック・シリアルフーズ協会専務理事の岩片弘信氏が講演し、市場の現状や課題、牛乳・乳製品との連携による需要拡大の可能性について語った。同協会はスナック菓子メーカー19社、シリアルメーカー4社、複合メーカー2社、賛助会員21社で構成。国内流通量の大半を占める業界団体だが、人口減少や少子高齢化を背景に、スナック菓子、シリアルとも