タレントの亀梨和也が6月19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン」発表会に出席した。GENDA GiGO EntertainmentのWEB CMやオリジナルショートドラマに出演する亀梨は、作中で披露している軽快なお尻ダンスの撮影の裏側を振り返った。 （関連：【写真あり】コミカルなポーズもバッチリ決める亀梨和也） 今回のCM出演について亀梨は、「オファーをもらったときはうれしかったで