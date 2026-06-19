楽天カードと楽天モバイルは、共同で「楽天マジ得フェスティバル」を開始した。 楽天カードの新規入会と1回利用で合計1万ポイント還元 29日までの期間、楽天カードに新規入会したユーザーを対象に、2000ポイントの新規入会特典が進呈される。進呈される楽天ポイントは通常ポイントで、進呈予定日は「楽天e-NAVI」の初回登録から2日前後となる。 また、新規入会後にカードを