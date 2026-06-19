ソニーネットワークコミュニケーションズとマネーフォワードホームは、「マネーフォワード光 powered by NURO」で、解約時の工事費残債の支払いを免除する「工事費実質完全無料特典」の提供を開始する。 これまで同サービスでは、回線契約から36カ月以内の解約は「工事費残債」を請求していたが、料金未収により強制的に解約となった場合を除き、工事費の残債請求