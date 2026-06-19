オランダに2度追いついたドローゲームが、日本代表の評価をさらに上げた(C)Getty Images米国、カナダ、メキシコが舞台となって行われているサッカー北中米ワールドカップ（W杯）も開幕から1週間が経過した。出場48か国、各代表選手のパフォーマンスに、世界中のファンは熱い視線を注ぎ、胸を高鳴らせる日々を送っている。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの