エスピナルがDFAとなり、キム・ヘソンはメジャー昇格の可能性がある(C)Getty Imagesドジャースはトミー・エドマンの負傷者リスト（IL）からの復帰に伴い、サンティアゴ・エスピナルを事実上の戦力外（DFA）とすることを決めた。【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見るエスピナルは今回が2度目のDFAで、ウエーバー公示を経てのマイナー行きを拒否して退団を選択。韓国メディア『SPOTV NEWS』