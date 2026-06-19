雨ダルとは、天気が崩れるときに頭痛やめまい、耳鳴り、体のダルさなどの天気痛が出る人のことです。【関連記事】「梅雨だる」になってない？梅雨の体調管理法天気により体に不調が出る天気痛には、自律神経が関わっています。自律神経は、お休みモードの副交感神経と活動モードの交感神経がバランスを取りながら働くことで、内臓や血圧、ホルモン分泌などのコントロールを行なっています。雨の日や天気が崩れるときには、気圧や