近年、社会問題となっている高齢ドライバーによる交通事故。石川県内では3月、高齢者の事故抑止にむけた覚書が締結されたことを受け19日、老人会のメンバーに交通安全の啓発活動への参加を求めるイベントが開かれました。県老人クラブ連合会と警察は19日、金沢市諸江地区の老人会に交通安全の意識を高めるための啓発活動への参加を依頼しました。これは3月、高齢ドライバーによる交通事故を減らすため石川県警、県老人クラブ連合会