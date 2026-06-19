◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手が試合前のシートノックで一塁の守備に就いた。大城はここまで４４試合に出場し打率３割５厘、６本塁打。岸田は３７試合の出場で打率２割７分９厘、３本塁打となっている。この日のスタメン捕手は岸田。大城が一塁に入れば岸田との同時出場が実現し打線の厚みが増すことになる。両者とも今季はまだ捕手のみでの出場となっている。