お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。きむらバンドが赤木の母とのエピソードを明かした。「大阪で最後の単独ライブの打ち上げを２家族でしたんですよ」と始めたきむらバンド。「うち（きむら家）は赤木と割と接点あったんですよね」「いろんな接点でうちの母ちゃんとかもホンマにフレンドリーな母ちゃんやか