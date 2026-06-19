◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（１９日・横浜）ＤｅＮＡの選手、首脳陣、マスコットが特別ユニホーム「Ｂ☆ＭｅｍｏｒｉｅｓＵｎｉｆｏｒｍ」でハマスタに登場した。６月１９日は、１８４６年に米国で史上初の公式戦が行われた「ベースボール記念日」。歴史の継承をテーマに、この日からの阪神３連戦で特別ユニホームを使用する。野球草創期をイメージしたクラシックな襟付きユニホームは、アイボリー地に背番号や