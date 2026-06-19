第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の和歌山大会の組み合わせ抽選会が１９日、和歌山市内で行われた。７月１０日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２７日に行われる。近畿大会準優勝の智弁和歌山が大本命。３年連続出場に向け、強肩強打の捕手・山田や勝負強い荒井が伝統の強力打線を担う。市和歌山はノーシードながら、１５１キロ右腕の丹羽を擁する。両雄は早ければ準々決勝で対戦する。好