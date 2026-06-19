中道改革連合の小川代表は、立憲民主党と公明党に対して、合流をめぐる協議体の設置を呼びかけました。中道をめぐっては、先の衆院選を前に立憲・公明の衆院議員が先行して合流していますが、選挙での大敗を受けて参院議員や地方議員の合流はメドが立っていない状況です。こうしたなか、中道の小川代表はきょう（19日）、立憲・公明両党の代表と会談し、合流をめぐる協議体の設置を呼びかけました。中道改革連合小川淳也 代