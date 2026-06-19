◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（１９日・横浜）阪神は日替わり１番に福島を起用。キーマンは５番・大山で今季は敵地の横浜スタジアムで打率８割、２本塁打と結果を残している。今季はここまで３勝５敗と苦戦しているＤｅＮＡ戦で流れを変えられるか。以下、阪神のスターティングメンバー。１番・左翼福島２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁佐藤５番・一塁大山６番・中堅高寺７番・